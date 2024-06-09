Сальдо: один человек погиб при обстреле ВСУ поселка в Херсонской области

t.me/Владимир Сальдо Один человек погиб и один пострадал в результате обстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Новая Маячка в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.