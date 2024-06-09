Сальдо: один человек погиб при обстреле ВСУ поселка в Херсонской области

t.me/Владимир Сальдо Один человек погиб и один пострадал в результате обстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Новая Маячка в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
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