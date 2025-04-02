В AnTuTu составили рейтинг 10 самых мощных смартфонов марта

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали мартовский рейтинг самых производительных смартфонов. Лидером прошедшего месяца по итогу тестирования в AnTuTu стал Vivo X200 Pro Satellite Edition на базе чипсета MediaTek Dimensity 9400, набирающий в среднем 2,9 млн баллов.
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