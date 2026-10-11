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Рязанские новости

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На улице Маяковского в Рязани мотоциклист столкнулся с машиной

На улице Маяковского в Рязани мотоциклист столкнулся с машиной

В Рязани мотоциклист попал в ДТП возле Центрального рынка на улице Маяковского.У Центрального рынка в Рязани произошло ДТП с мотоциклом.

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