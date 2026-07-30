На этой неделе в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. И так выглядели первые секунды подземных толчков с видеорегистратора автомобиля.
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На этой неделе в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. И так выглядели первые секунды подземных толчков с видеорегистратора автомобиля.
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