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Певица Селена Гомес вышла на публику в рваной рубашке

Певица Селена Гомес вышла на публику в рваной рубашке

Певица Селена Гомес вышла на публику в рваной рубашке. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail. 31-летняя Селена Гомес была замечена на свидании с 36-летним музыкальным продюсером Бенни Бланко в Лос-Анджелесе.

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