Государственная Дума сегодня приняла в первом чтении правительственный законопроект, который должен защитить пенсионеров от обесценивания денег, присуждённых им судом, но выплаченных с задержкой.
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