В течение предстоящих выходных в столичном регионе будет сохраняться тёплая погода, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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