Более полумиллиона клиентов «Открытия» перевели свои сбережения в ВТБ 

Вкладчикам доступно размещение средств на депозитах и накопительных счетах в ВТБ по ставкам до 16 процентов годовых Более 550 тысяч клиентов банка «Открытие» перевели на обслуживание в ВТБ свыше 150 миллиардов рублей.