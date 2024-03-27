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Петербургский дневник

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Более полумиллиона клиентов «Открытия» перевели свои сбережения в ВТБ 

Вкладчикам доступно размещение средств на депозитах и накопительных счетах в ВТБ по ставкам до 16 процентов годовых Более 550 тысяч клиентов банка «Открытие» перевели на обслуживание в ВТБ свыше 150 миллиардов рублей.

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