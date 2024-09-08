Ремейк бит-эм-апа Night Slashers выходит 26 сентября Ремейк сайд-скроллингового бит-...

Ремейк бит-эм-апа Night Slashers выходит 26 сентябряРемейк сайд-скроллингового бит-эм-апа Night Slashers выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam и GOG 26 сентября, объявили издатель Forever Entertainment и разработчик Storm Trident.
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