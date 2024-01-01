Лучшего пилота вертолета и авиационный центр МЧС России наградили на «Созвездии мужества»

Командир вертолета Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России Владимир Темиров стал лучшим в конкурсе XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».
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