Заложившего бомбу под машину капитана Черноморского флота в Севастополе арестовали

В Крыму Киевский районный суд арестовал исполнителя теракта в отношении капитана 1-го ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерия Транковского, сообщает ТАСС.
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