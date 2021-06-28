Моргенштерн - почему он,а не я?

Svadba1000.ruПолитикаМоргенштерн - почему он,а не я?В течение многого времени, я наблюдал какой ненавистью и злобой большинство людей пропитаны к Алишеру Моргенштерну.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ШиховцевАвтор, походу, как школьник, думает, что знаменитость и богатство - предел мечтаний и цель вех людей. Бедный, несчастный Гагарин, он и не знал об этом. А мало таких потому, что не каждый способен не только переступить через свою совесть, но и полностью от неё отказаться, испепелив даже её тень. Толку, что этот человек живёт. Он уже труп. Оболочка, вокруг сгустка мерзости и беспутства. И очень хорошо, что пока ещё таких мало. Но становится всё больше и продаются они всё дешевле.Комментировать
Свежие комментарии