Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

В ночь на субботу российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
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