ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Пушистый имидж: какие питомцы живут у Путина, Макрона, Лукашенко и Трампа

Пушистый имидж: какие питомцы живут у Путина, Макрона, Лукашенко и Трампа

МОСКВА, 7 августа, ФедералПресс. У многих глав государств домашние животные становятся не просто компаньонами, а частью публичного образа – они попадают на фото, участвуют в благотворительных инициативах и даже символизируют ценности лидера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии