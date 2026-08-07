Пушистый имидж: какие питомцы живут у Путина, Макрона, Лукашенко и Трампа

МОСКВА, 7 августа, ФедералПресс. У многих глав государств домашние животные становятся не просто компаньонами, а частью публичного образа – они попадают на фото, участвуют в благотворительных инициативах и даже символизируют ценности лидера.
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