Новогоднее пожелание юного астраханца исполнил вице-премьер России

Федеральный чиновник лично провел экскурсию по ВДНХ. В рамках благотворительной акции «Елка желаний» заместитель председателя Правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко снял с хвойной красавицы открытку-шар – и это оказалось пожелание 9-летнего астраханца Захара Границина.