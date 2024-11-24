Александр Цыбульский поздравил жительниц Архангельской области с днём матери

Дорогие наши мамы, бабушки, прекрасные женщины! От всего сердца поздравляю вас с самым тёплым и чудесным праздником – Днём матери! Этот праздник – не просто дань бесконечной любви и уважения сыновей и дочерей к вам, но и признание огромной роли матери в жизни каждого человека.