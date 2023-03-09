Relativity Space отменила дебютную попытку запуска своей первой ракеты, напечатанной на 3D-принтере

Terran 1 / Relativity Space Следующая попытка запуска Terran 1 планируется в субботу, 11 марта. Аэрокосмическая компания Relativity Space изготовила двухступенчатую 33-метровую ракету Terran 1, 85% конструкции которой было напечатано на 3D-принтере.