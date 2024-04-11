Умер испанский режиссер Хайме де Арминьян

В Мадриде ушел из жизни известный испанский режиссер Хайме де Арминьян. Кинотворцу было 97 лет. О кончине знаменитости сообщила пресс-служба Главного общества авторов и издателей страны, выражая свои соболезнования.
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