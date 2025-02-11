Осужден кировчанин, совершивший террористический акт на объекте железнодорожного транспорта

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Кировской области установлен житель региона, который в интересах украинских националистических вооруженных формирований совершил поджог трех релейных железнодорожных шкафов, отвечающих за управление поездами и светофорами.