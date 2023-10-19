Саруханов назвал кошмаром убийство сына и тещи Намина

Музыкант, поэт и композитор Игорь Саруханов назвал кошмаром убийство сына и тещи Стаса Намина . В беседе со «Звездой» он назвал совместное творчество и дружбу с Наминым частью своей жизни и выразил соболезнования.
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