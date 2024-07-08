Украинцы собирались использовать Молдавию для угона российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика, так как на территории этой страны они чувствуют себя вольготно и фактически могут действовать безнаказанно.
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