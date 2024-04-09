Современные возможности слуховых аппаратов

Слуховые аппараты – это маленькие устройства, предназначенные для помощи людям с нарушенной слуха. Они работают путем усиления и фильтрации звуков, чтобы облегчить понимание речи и улучшить качество звука для тех, кто страдает от потери слуха.
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