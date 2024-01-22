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The Telegraph: инфляцию в Великобритании в ближайшем будущем подавить не удастся

The Telegraph: инфляцию в Великобритании в ближайшем будущем подавить не удастся

© AP Photo / Alberto Pezzali Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Неспособность обуздать инфляцию вкупе с политическим расстройством сулят Великобритании скорую катастрофу, пишет The Telegraph.

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