The Telegraph: инфляцию в Великобритании в ближайшем будущем подавить не удастся

© AP Photo / Alberto Pezzali Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Неспособность обуздать инфляцию вкупе с политическим расстройством сулят Великобритании скорую катастрофу, пишет The Telegraph.
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