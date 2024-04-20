Захарова назвала убийство Еремина местью за честное выполнение долга

ИЗВЕСТИЯ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что убийство военкора "Известий" Семена Еремина - это кровавое преступление, которое нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга.
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