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Захарова назвала убийство Еремина местью за честное выполнение долга

Захарова назвала убийство Еремина местью за честное выполнение долга

ИЗВЕСТИЯ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что убийство военкора "Известий" Семена Еремина - это кровавое преступление, которое нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга.

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