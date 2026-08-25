Московский high-tech экспорт за полгода превысил 2,1 млрд рублей

Москва уверенно удерживает лидерство в поставках высокотехнологичной продукции за рубеж. По итогам первого полугодия 2026 года, при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ), столичные компании отгрузили иностранным партнерам инновационных товаров на 2,1 млрд рублей — на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.