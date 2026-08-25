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Московский high-tech экспорт за полгода превысил 2,1 млрд рублей

Московский high-tech экспорт за полгода превысил 2,1 млрд рублей

Москва уверенно удерживает лидерство в поставках высокотехнологичной продукции за рубеж. По итогам первого полугодия 2026 года, при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ), столичные компании отгрузили иностранным партнерам инновационных товаров на 2,1 млрд рублей — на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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