Псаки объяснила участившийся кашель у Байдена во время выступлений

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, 16 сентября во время очередного брифинга прокомментировала вопрос журналиста об участившимся кашле у президента США Джо Байдена во время выступлений, заявив, что это не является поводом для беспокойства.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, 16 сентября во время очередного брифинга прокомментировала вопрос журналиста об участившимся кашле у президента США Джо Байдена во время выступлений, заявив, что это не является поводом для беспокойства.
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