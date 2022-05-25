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Луганские педагоги создают в ЛНР единого с РФ образовательного пространства

Луганские педагоги создают в ЛНР единого с РФ образовательного пространства

Педагоги из всех регионов Луганской Народной Республики до начала нового учебного года повысят свою квалификацию в Академии Министерства просвещения Российской Федерации, заявила 25 мая пресс-служба министерства образования и науки Луганской Народной республики, сообщает луганский информационный центр (ЛИЦ) Пресс-служба сообщила, что в Москву на курсы повышения квалификации при Академии министерства просвещения РФ отправятся более трех тысяч луганских педагогов, представляющих все регионы республики, в том числе и недавно освобожденные от киевских оккупантов.

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