Тарханов о «Зените» против «Факела»: «Все-таки они 7 раз становились чемпионами. Может, где-то это приелось. Нужно убыстрять игру, Семак справится»

Александр Тарханов оценил игру «Зенита» в матче РПЛ с «Факелом» (1:0). - Как вам игра « Зенита » в матче с « Факелом »? Почему питерцы снова показали неубедительный футбол? – Так бывает.
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