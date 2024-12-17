В Китае продлили срок безвизового транзитного пребывания до 240 часов

Пекин, 17 декабря /Синьхуа/ -- Китай объявил во вторник о значительном смягчении своей политики безвизового транзита, продлив разрешенный срок пребывания иностранных туристов, имеющих на это право, с первоначальных 72 и 144 часов до 240 часов.