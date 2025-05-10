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Русская весна

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Как 34-я бригада штурмовала Марьино Сумской области, уничтожая технику и пехоту врага (ВИДЕО)

Как 34-я бригада штурмовала Марьино Сумской области, уничтожая технику и пехоту врага (ВИДЕО)

Как 34-я бригада штурмовала Марьино Сумской области, уничтожая технику и пехоту врага. Противник вёл свое ползучее наступление на границе, отправляя пехоту в Поповку и Демидовку, но после потери этих поселков начал отступление.

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