СК возбудил дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово

Ветераны и участники боевых действий обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с жалобами на неисполнение миграционного законодательства в Одинцовском городском округе, по результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело.
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