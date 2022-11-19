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В чем особенность этого элемента оснастки

В чем особенность этого элемента оснастки

﻿﻿Приветствую вас, уважаемые рыбаки, вы на сайте Cool Fishing. При ловле советуем без погрешности ставить ленту, т к ее можно прикрепить к петле основной снасти в петлю, с основной леской 0,16 миллиметра, вполне подойдет лента 0,12-0,14 миллиметра.

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