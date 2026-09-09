Все было спланировано: Захарова прокомментировала истерию Европы из-за дрона в Лейпциге

В МИД Россию назвали провокацию с беспилотников в Лейпциге заранее спланированным маневром.Мария Захарова назвала инцидент с беспилотником в Лейпциге спланированной провокацией.
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