Emotion: сложные эмоции побуждают людей думать о решении проблем в отношениях

Нидерландские ученые из Амстердамского университета выяснили, что смешанные и противоречивые чувства в адрес романтического партнера могут парадоксальным образом способствовать улучшению отношений в паре.
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