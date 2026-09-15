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Орловские новости

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Орловцы с ущербом от БПЛА могут обратиться в мэрию

Орловцы с ущербом от БПЛА могут обратиться в мэрию

Жители областного центра, чьё имущество пострадало при атаках БПЛА, могут сами обратиться в мэрию и уточнить интересующий вопрос.

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