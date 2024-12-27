Командир разведгруппы «Ахмат» сообщил о снайперских дуэлях в Курской области

Командир разведки одного из подразделений спецназа «Ахмат» ВС России с позывным Аид рассказал, что в Курской области на Суджанском направлении зафиксировали уникальный боевой результат: за девять дней российский стрелок ликвидировал сразу четырёх снайперов противника.