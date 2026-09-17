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Лобненский пруд превращается в болото: зелёная плёнка, смрад и гибнущие ондатры

Лобненский пруд превращается в болото: зелёная плёнка, смрад и гибнущие ондатры

Жители Лобни возмущены: «Милицейский» пруд у станции стремительно теряет последние признаки живого водоёма .

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