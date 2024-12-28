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Обзор иноСМИ: «суперракета Путина» и «Маск — Юлий Цезарь 21-го века»

Обзор иноСМИ: «суперракета Путина» и «Маск — Юлий Цезарь 21-го века»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. «Германия беззащитна перед суперракетой Путина» В начале декабря президент России Владимир Путин допустил, что в Белоруссии будет размещена новая баллистическая ракета средней дальности «Орешник».

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