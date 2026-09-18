ЦИК РФ сообщил о явке 22,85% на выборах в Госдуму к 19:00

ЦИК сообщает, что явка на выборах в Госдуму в России к 19:00 составила 22,85%. Выборы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мать восьмерых де...
- Алекс Христофору:...
- Откуда у Якубович...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым