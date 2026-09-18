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Царьград

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ЦИК РФ сообщил о явке 22,85% на выборах в Госдуму к 19:00

ЦИК РФ сообщил о явке 22,85% на выборах в Госдуму к 19:00

ЦИК сообщает, что явка на выборах в Госдуму в России к 19:00 составила 22,85%. Выборы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня.

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