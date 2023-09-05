Жить - не тужить, быть уверенными в дне завтрашнем и послезавтрашнем, вплоть до пенсии, а на ней чувствовать себя спокойно за будущее страны и чтоб её - этой самой пенсии, на всё хватало.
Устойчивости народу хочется.Гарантий
Комментарии
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Аудрюс
Автор про коммунистическое будущее? Так у нас в стране капитализм, или автор не в курсе?
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5 час.
И тут не скажу Не скажу
Ну, вообще у нас ещё пока не капитализм, классическая развивающаяся экономика, кстати ближе как раз к социализму(госкапитализму по Ленину), а по теории ещё Маркса, и до сих пор не опровергнутой, никакой коммунизм без развитой буржуазной фазы невозможен в принципе..
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23 мин.
BV
Boris Voronin
В России должно быть социально справедливое государство, где только личные качества и заслуги приносят моральное удовлетворение и материальное благополучие и это Государственный Народный капитализм!!! Для этого НУЖНО ИЗМЕНИТЬ Конституцию РФ!!! ВСЁ: финансы и тяжёлая промышленность; природные ресурсы (недра, земельные, водные, лесные и др.) ДОЛЖНО ПРИНАДЛЕЖАТЬ ВСЕМ гражданам России, а не олигархам и чиновникам!!! ПОРА перестраивать ВСЮ страну и управление Великой Державой.
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10 мин.
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