Устойчивости народу хочется.Гарантий

Аудрюс Автор про коммунистическое будущее? Так у нас в стране капитализм, или автор не в курсе?

И тут не скажу Не скажу Ну, вообще у нас ещё пока не капитализм, классическая развивающаяся экономика, кстати ближе как раз к социализму(госкапитализму по Ленину), а по теории ещё Маркса, и до сих пор не опровергнутой, никакой коммунизм без развитой буржуазной фазы невозможен в принципе..