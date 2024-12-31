«Желаю родить детей»: Лариса Долина в Новом году напомнила о семейных ценностях

Лариса Долина пожелала в наступившем Новом 2025 году всем влюбиться и родить. Народная артистка РФ убеждена, что змея — это предшественник счастья и благополучия, но главное — быть благодарными за всех уже имеющиеся возможности и никогда не терять надежду в лучшее.