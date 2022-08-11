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Rolling Stone: Трамп боится прослушки

Rolling Stone: Трамп боится прослушки

У экс-президента США Дональда Трампа в последние несколько месяцев появились опасения по поводу возможной прослушки его телефонов, а также наличия «крысы» среди его окружения, сообщает американский журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

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