Полицейские задержали подозреваемого в организации незаконной миграции в подмосковном Домодедово

Сотрудниками отдела организации контроля за пребыванием иностранных граждан УВМ ГУ МВД России по Московской области совместно с оперативниками из УМВД России по г.
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