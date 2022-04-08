Происшествия

11 подписчиков

Полицейские задержали подозреваемого в организации незаконной миграции в подмосковном Домодедово

Полицейские задержали подозреваемого в организации незаконной миграции в подмосковном Домодедово

Сотрудниками отдела организации контроля за пребыванием иностранных граждан УВМ ГУ МВД России по Московской области совместно с оперативниками из УМВД России по г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх