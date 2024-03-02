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Внезапное глобальное отключение электроэнергии парализовало Таджикистан

Внезапное глобальное отключение электроэнергии парализовало Таджикистан

Целые районы Таджикистана, включая столицу Душанбе, 1 марта столкнулись с трехчасовым отключением электроэнергии, что нарушило повседневную жизнь и оставило жителей без таких основных услуг, как отопление и горячая вода.

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