Раскрыто, почему Болгария вышла из «коалиции желающих»

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Причиной выхода Болгарии из «коалиции желающих» стало накопившееся раздражение из-за отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта и постоянного роста финансовых требований со стороны Брюсселя.
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