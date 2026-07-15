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ФедералПресс

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Раскрыто, почему Болгария вышла из «коалиции желающих»

Раскрыто, почему Болгария вышла из «коалиции желающих»

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Причиной выхода Болгарии из «коалиции желающих» стало накопившееся раздражение из-за отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта и постоянного роста финансовых требований со стороны Брюсселя.

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