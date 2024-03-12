В России могут запретить наказывать водителей дважды за одно нарушение

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственные поправки к КоАП, которыми запрещается двойное наказание граждан за одно и то же правонарушение.
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