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В России могут запретить наказывать водителей дважды за одно нарушение

В России могут запретить наказывать водителей дважды за одно нарушение

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственные поправки к КоАП, которыми запрещается двойное наказание граждан за одно и то же правонарушение.

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