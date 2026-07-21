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Живая Кубань

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«Какая мерзость!»: пляжи Анапы покрылись камкой, водоросли захватили все вокруг

«Какая мерзость!»: пляжи Анапы покрылись камкой, водоросли захватили все вокруг

«Какая мерзость!»: пляжи Анапы покрылись камкой, водоросли захватили все вокругВ июле Анапа встречает гостей не только жарой и теплым морем, но и характерным природным явлением — обильными водорослями.

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