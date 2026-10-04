Зеленский набросился на депутата Рады из-за слов о переговорах с Россией

Владимир Зеленский назвал сдачей интересов Украины призывы политиков, в том числе депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, к компромиссам с Россией.
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