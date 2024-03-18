Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем 10-летие исторического события – подписание 18 марта 2014 года договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации и образовании в составе нашей страны двух новых субъектов.
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