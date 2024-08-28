Шесть планет Солнечной системы выстроились в непарад

Жители Центральной России наблюдают интересное астрономическое явление. Сегодня на рассвете шесть планет Солнечной системы - Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Меркурий - «выстроились» справа от восходящего светила.
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